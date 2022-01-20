За купание никого не оштрафовали, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Если даже не дали пройти к проруби, всё равно бы искупались: как уральцы отмечают Крещение В пресс-службе ДЧС ЗКО отметили, что 19 января на водоёмах во время купаний дежурили спасатели. По данным ведомства, в проруби окунулись 1 506 человек по всей области. Для сравнения, в 2020 году на Крещение в ЗКО искупались более семи тысяч человек. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, за купание в проруби 19 января никого не оштрафовали. Также не было и несчастных случаев на воде, информировали в облздраве. Напомним, с 14 января ЗКО находится в "красной" зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции. В соответствии с постановлением главного санврача области Мухамгали Арыспаева от 14 января, в регионе запрещается проводить культурные, спортивные и другие мероприятия с массовым скоплением людей. Кроме этого, под запретом оказались и религиозные коллективные мероприятий (жума намаз, религиозные обряды - прим. автора) на объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги - прим. автора). Санврачи области запретили западноказахстанцам проводить Крещенские купания, разрешив лишь забор воды. Но 19 января люди всё же приходили и окунались в проруби. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.