- Украдены ноутбуки из управлений сельского хозяйства и внутренней политики. Похищена сумка госслужащего. По словам хозяина, там находилось 60 тысяч тенге. Кроме того, злоумышленники похитили государственные символы, - рассказал руководитель областного управления финансов Азамат Салимбаев.

Ущерб от массовых беспорядков в Атырау оценили в девять миллионов тенге. Больше всего пострадали здание областного акимата и площадь Исатая и Махамбета. Злоумышленники похитили имущество на два миллиона тенге.Ущерб планируется восстановить в рамках имеющегося бюджета.