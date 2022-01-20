Изображение с сайта Pixabay В ходе обращения несколько дней назад начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов сообщил, что во время массовых беспорядков произошло семь нападений на морг. Злоумышленники похитили 41 тело. 20 января появилась информация о том, что места захоронения обнаружили. Официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек данные подтвердила. В ведомстве отметили, что тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.