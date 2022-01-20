- Загруженность реанимационных коек составляет 9% (6 из 67). Один человек подключен к аппарату ИВЛ, ещё двое к НИВЛ и трое - на кислороде, - пояснили в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ". Фото Медета МЕДРЕСОВА МВК сообщила, что прошедшие сутки в Казахстане было выявлено 15,8 тысяч заражённых. Из них на ЗКО приходится 376 человек. Днём ранее в регионе выявили 440 инфицированных. В управлении здравоохранения ЗКО отметили, что в области функционируют восемь инфекционных стационаров, загруженность коек в которых составляет 44,4%.Также в области сформирован резерв коек в количестве 2 184 (1 309 инфекционных, 875 карантинных). По информации МВК, на сегодня в "жёлтой" зоне находится только Туркестанская область, все остальные регионы в "красной".