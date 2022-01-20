До этого времени утилизационный сбор оплачивается по действующим ставкам, но уже новому оператору, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Президент поручил прекратить утильсбор «Оператором РОП» в Казахстане Иллюстративное фото из архива "МГ" В Минэкологии напомнили, что 18 января деятельность ТОО «Оператор РОП» по администрированию утилизационного сбора прекращена. Новым оператором назначена государственная организация в лице акционерного общества «Жасыл даму».
- На сегодня уполномоченными органами принимаются меры по передаче активов в государственную собственность, представление заключений уполномоченных органов, передача на баланс АО «Жасыл даму», и перерегистрация акционерного общества в органах юстиции и так далее. Акционерное общество является полностью подведомственной организацией министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Также в министерстве сообщили, что создана межведомственная рабочая группа по пересмотру коэффициентов утилизационного сбора согласно. Новые ставки рассмотрят и утвердят до конца февраля этого года. До этого утильсбор оплачивается по действующим ставкам оператору АО «Жасыл Даму». 11 января президент Казахстана поручил правительству прекратить работу частной компании «Оператор РОП», отметив, что утилизационным сбором должна заниматься госорганизация, «как в зарубежных странах». С 2016 года в компанию поступило 691,8 млрд тенге. Из них отечественным автопроизводителям вернули 338,9 млрд тенге, расходы оператора за экологию составили 102 млрд тенге. Оператор же уплатил 49 млрд тенге налогов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.