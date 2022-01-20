Этажность зданий выше проспекта Абая ограничат в Алматы
Проект уже находится на разработке, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В ходе актива города аким Алматы Бакытжан Сагинтаев озвучил свои решения по застройке мегаполиса:
по дальнейшей реализации программы реновации ветхого жилого фонда только за счёт бюджетных средств. Исключением будут те дома, где 100% собственников поддержат привлечение частного инвестора;
ограничить высотность жилых зданий на участках выше Абая до проспекта Аль-Фараби и улицы Жандосова, от Восточного объездного кольца до улицы Саина;
запретить строительство малоэтажных ЖК на склонах горных прилавков или на самих прилавках, предусматривающих срез естественных склонов.
В пресс-службе управлении городского планирования и урбанистики журналистам сказали, что уже разрабатывается проект по ограничению высотности зданий, которые будут возводиться выше проспекта Абая.
- Напомним, что согласно «Параметрам зданий, расположенных южнее ВОАД, проспекта Аль-Фараби, проспекта Саина, улицы Жандосова (от проспекта Саина до границы города)», высота зданий в указанном квадрате должна составлять не более трёх этажей + цокольный этаж для всех видов застройки с максимальной высотой не более 12 метров до верха парапета (конька кровли) от уровня земли, за исключением строительства социально значимых объектов международного уровня в сфере здравоохранения, образования, туризма и культуры, - пояснили в ведомстве.
В ходе актива аким также сообщил о строительстве пантеона в память об алматинской трагедии.
