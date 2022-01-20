- Он попросился в туалет, его позвали два мальчика и повели в спортзал. Там пинали его. Позже он рассказал, что они считали до 20, потом второй и так по кругу, при этом они смеялись. Мальчики запугали его, сказали, чтобы он никому не говорил. Если скажет, побьют ещё хуже. В школе внук ходил, хромал, но никто из учителей, ни классный руководитель не заметили этого. И только дома после долгих расспросов дочки он сказал, что его побили. Понесли его в детскую больницу на руках, сделали рентген-обследование. Диагноз: ушиб коленных суставов обеих ног, - рассказывает бабушка ребёнка Гульназ Калиева.

Ученики третьего класса избили второклассника. Мама ребёнка сначала написала заявление в полицию, но после беседы с директором школы забрала его.В пресс-службе департамента полиции Кызылординской области заверили, что дело взяли на контроль. Проверку проводит ювенальная полиция Кызылорды. Разобраться обещали и в управлении образования. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.