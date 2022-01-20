- В этом году "задержаний" домашних животных не было, - отметили в ведомстве.

- Из них 2 887 владельцев получили предупреждения и 956 были оштрафованы. Общая сумма штрафов составила 4,9 миллионов тенге, - пояснили полицейские.

Фото Медета МЕДРЕСОВА По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, в прошлом году в специальных загонах оказались 1 032 коровы и 347 лошадей.В 2021 года за нарушение правил выпаса скота привлечено почти четыре тысячи жителей ЗКО.К слову, в области действует 90 штрафстоянок для скота. Чаще всего беспризорный скот гуляет в Чингирлауском, Акжайыкском и Теректинском районах.