- На сегодня выздоровели четверо детей, 73 ребёнка продолжают болеть. В школах установлен контроль термометрией, строгое соблюдение санитарных требований с обработкой помещений, сохранение социальной дистанции во время учебных занятий и движению по школе, проветривание классов во время перемен. При всех симптомах каких-либо заболеваний и жалоб учащихся медицинская сестра проводит осмотр с уведомлением родителей, - пояснили в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ". Фото Медета МЕДРЕСОВА В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что с первого января этого года у 77 детей выявлен коронавирус.В пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО отметили, что с начала третьей четверти ни один класс не закрыли на карантин.