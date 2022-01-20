Проект указа появился на сайте «Открытых НПА», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 12 миллионов тенге вернули потребителям ЗКО за некачественные товары и услуги Иллюстративное фото из архива "МГ" 20 января опубликован проект о внесении дополнения в указ президента «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан» от 2019 года. Проект разработан в рамках реализации поручения президента, озвученного на пленарном заседании мажилиса парламента 11 января.
- Проектом указа предусматривается снятие моратория на проверки за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в отношении субъектов малого, микропредпринимательства, которые являются участниками государственных закупок. Принятие проекта указа не потребует финансовых затрат из республиканского бюджета и не повлечёт негативных социально-экономических и (или) правовых последствий, - говорится в пояснительной записке.
Проект указа доступен для публичного обсуждения до третьего февраля.