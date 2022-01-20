- В Чингирлауском, Бурлинском, Сырымском, Каратобинском, Бокейординском, Акжаикском, Байтерекском, Теректинском районах выявлено больных 2 468 голов крупного рогатого скота с неустановленным диагнозом. Для выявления особо опасных заболеваний у заболевшего скота были отобраны кровь, слюна и патологический материал. Они направлены в Национальный референтный центр ВГИК в Нур-Султане. В настоящее время получены экспертные заключения на кровь, слюну и патологический материал из хозяйств Чингирлауского, Сырымского, Бурлинского районов. Результат экспертного заключения - инфекционный ринотрахеит - выявили у животных в Чингирлауском и Сырымском районах. При этом экспертиза не подтвердило инфекционный ринотрахеит у КРС Бурлинского района. Результаты анализов крови, слюны из остальных районов не поступали, - ответили на запрос редакции в управлении ветеринарии ЗКО.Как сообщили в ведомстве, падежа среди скота не зарегистрировано и опасности для людей нет.
- Инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота характеризуется повышением температуры тела, воспалением слизистых оболочек верхних дыхательных путей, из ротовой полости вытекает слюна. Источником возбудителя инфекции является герпесвирус КРС. Основные пути заражения -через воздух и при непосредственном контакте. После лечения скот выздоравливает. Молоко от больных и подозрительных по заболеванию животных можно употреблять в пищу после пастеризации при температуре 70 градусов в течение 30 минут. Мясо можно употреблять в пищу через две недели после выздоровления, - сообщили в управлении.Выяснилось, что в районах, где выявлен инфекционных ринотрахеит, будут введены ограничительные мероприятия. Решение о их введении в Чингирлауском и Сырымском районах находятся на регистрации в органах юстиции.
Инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота — острое контагиозное вирусное заболевание, характеризующаяся лихорадкой, катарально-некротическим воспалением слизистых оболочек верхних дыхательных путей, поражением глаз, половых органов.
Больных животных изолируют, здоровых — иммунизируют. Ограничения с хозяйства снимают через 30 суток после последнего случая выздоровления животного и проведения заключительных ветеринарно-санитарных мероприятий. Вывоз животных для племенных целей, использование спермы для осеменения разрешается через 2 месяца после снятия ограничений.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.