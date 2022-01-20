- В Чингирлауском, Бурлинском, Сырымском, Каратобинском, Бокейординском, Акжаикском, Байтерекском, Теректинском районах выявлено больных 2 468 голов крупного рогатого скота с неустановленным диагнозом. Для выявления особо опасных заболеваний у заболевшего скота были отобраны кровь, слюна и патологический материал. Они направлены в Национальный референтный центр ВГИК в Нур-Султане. В настоящее время получены экспертные заключения на кровь, слюну и патологический материал из хозяйств Чингирлауского, Сырымского, Бурлинского районов. Результат экспертного заключения - инфекционный ринотрахеит - выявили у животных в Чингирлауском и Сырымском районах. При этом экспертиза не подтвердило инфекционный ринотрахеит у КРС Бурлинского района. Результаты анализов крови, слюны из остальных районов не поступали, - ответили на запрос редакции в управлении ветеринарии ЗКО.

- Инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота характеризуется повышением температуры тела, воспалением слизистых оболочек верхних дыхательных путей, из ротовой полости вытекает слюна. Источником возбудителя инфекции является герпесвирус КРС. Основные пути заражения -через воздух и при непосредственном контакте. После лечения скот выздоравливает. Молоко от больных и подозрительных по заболеванию животных можно употреблять в пищу после пастеризации при температуре 70 градусов в течение 30 минут. Мясо можно употреблять в пищу через две недели после выздоровления, - сообщили в управлении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" На прошлой неделе появилась информация о том, что якобы в двух районах области (Теректинском и Байтерекском) выявлен ящур. В управлении ветеринарии информацию опровергли.Как сообщили в ведомстве, падежа среди скота не зарегистрировано и опасности для людей нет.Выяснилось, что в районах, где выявлен инфекционных ринотрахеит, будут введены ограничительные мероприятия. Решение о их введении в Чингирлауском и Сырымском районах находятся на регистрации в органах юстиции.

Инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота — острое контагиозное вирусное заболевание, характеризующаяся лихорадкой, катарально-некротическим воспалением слизистых оболочек верхних дыхательных путей, поражением глаз, половых органов.

Больных животных изолируют, здоровых — иммунизируют. Ограничения с хозяйства снимают через 30 суток после последнего случая выздоровления животного и проведения заключительных ветеринарно-санитарных мероприятий. Вывоз животных для племенных целей, использование спермы для осеменения разрешается через 2 месяца после снятия ограничений.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.