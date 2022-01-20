Общее число грантов возрастёт до 61 тысячи, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 1235 студентов в ЗКО обучаются в штатном режиме Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе министерства образования и науки Казахстана сообщили, что ещё в прошлом году государственный образовательный заказ на подготовку кадров был увеличен на пять тысяч. Новые гранты будут выделяться на востребованные и актуальные среди студентов профессии. Также при распределении образовательных грантов предусмотрены квоты для социально уязвимых категорий граждан.
- То есть дети из многодетных или неполных семей, а также те абитуриенты, в семьях которых воспитывают детей с особыми потребностями, будут иметь намного больше возможностей для получения гранта, - сообщил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.
Количество грантов до 2025 года поэтапно увеличится ещё на 15 тысяч. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.