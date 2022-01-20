- Организаторы привлекали средства граждан под видом жилищного кооператива. Сейчас обратилось более 90 пострадавших лиц. Следствие полагает, что количество потерпевших может быть гораздо больше. В этой связи территориальный департамент просит пострадавших граждан обратиться по адресу: посёлок Отеген-батыр улица Батталханова, 11А или связаться по телефону доверия: +7(727)251-71-06, - обратились к пострадавшим в АФМ.

Фото: АФМ РК В пресс-службе агентства по финансовому мониторингу сообщили, что в Алматинской области проводится досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамиды ПК «Елимай-2019».Руководитель кооператива Ербол Кизбаев и его супруга Жазира Умирбаева объявлены в межгосударственный розыск. Всех, кто располагает какой-либо информацией об их местонахождении, просят сообщить по номерам: 8(727)251-71-06, +7-701-228-02-15. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.