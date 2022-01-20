Некий итог мы решили подвести по громким преступлениям, которые потрясли жителей области и долгое время были на слуху у казахстанцев, при этом остаются нераскрытыми до сих пор. Вещи на 2,3 миллиона тенге украл заведующий складом в Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" Мы ни в коем случае не умаляем работу сотрудников правоохранительных органов, ежедневно раскрывающих преступления. Согласно данным полиции ЗКО, в 2021 году на территории области нераскрытых убийств не имеется.
- В период с 2019-2021 годов остаются не раскрытыми два факта убийства, - говорится в ответе на запрос редакции.
Между тем, люди, совершившие эти преступления, все ещё остаются на свободе:
  • Год 2008
В сентябре 2008 года на своем рабочем месте был убит сторож ТОО «Топан». Полиция ЗКО: 28 сентября на территории ТОО «Топан», расположенного по улице Ружейникова, 11 обнаружен труп сторожа данной организации Селезнь с признаками насильственной смерти. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 96 ч.1 УК РК (редакция 1997г года). По уголовному делу принято решение о прерывании сроков досудебного расследования за не установлением лица, совершившего уголовное правонарушение.
  • Год 2010
В сентябре 2010 года в Аксай из пистолета «Макаров» несколькими выстрелами в упор застрелили сотрудника КПО 36-летнего Нурлана Жумабаева. Полиция ЗКО: 8 сентября 2010 года возле ТД «ЖибекЖолы», расположенного в 10-ом микрорайоне обнаружен труп Жумабаева с признаками насильственной смерти. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 96 ч.1 УК РК (редакция 1997г.). По данному уголовному делу принято решение о прерывании сроков досудебного расследования за не установлением лица, совершившего уголовное правонарушение.
  • Год 2013
В феврале 2013 года в Аксае в собственной квартире была убита сотрудница КПО б.в. Наталья Валерианова. Её задушили полиэтиленовым пакетом. Полиция ЗКО: Подозреваемые не установлены. По данному уголовному делу принято решение о прерывании сроков досудебного расследования за не установлением лица, совершившего правонарушение.
  • Год 2017
14 июля 2017 года в районе первого дачного поселка убили 21-летнего торговца арбузами Кажденова. В убийстве обвинялся 17-летний Даниил Романов. Дело дошло до суда, на котором Даниила Романова оправдали. Полиция ЗКО: 25 июля 2017 года подозреваемый был задержан и водворен в ИВС. 27 ноября 2017 года уголовное дело было направлено в прокуратуру ЗКО. 16 января 2018 года в ходе судебного заседания согласно приговора специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО обвиняемый был оправдан за недоказанностью и освобождён из зала судебного заседания, а уголовное дело возвращено для дальнейшего расследования. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления подозреваемого.
  • Год 2018
17 апреля 2018 года в частном доме в районе кинотеатра "Казахстан" были обнаружены тела пожилой семейной пары. Под подозрение в убийстве попала Екатерина Мансурова, которая ухаживала за стариками. Однако женщина заявила, что она невиновна. При этом она рассказала, что полицейские заставляли её признаться в двойном убийстве. Полиция ЗКО: 17 апреля 2017 года в доме на улице Кокчетавская были обнаружены трупы Канеева 1926 года рождения и Канеевой 1928 года рождения с признаками насильственной смерти. Данный факт был зарегистрирован в ЕРДРпо статье "Убийство". Принято решение о прерывании сроков досудебного расследования за не установлением лица, совершившего уголовное правонарушение.
  • Год 2020
14 января 2020 года в селе Янайкино Акжайыкского района загорелся частный дом. Прибывшие на место пожарные обнаружили в доме тела трёх человек с ножевыми ранениями. Погибшими оказались бизнесмен 67-летний Александр Запрометов, его 66-летняя жена Валентина и 43-летний сын Сергей. Полиция ЗКО: Подозреваемые лица по данному делу не установлены. Незамедлительно по выдвинутым версиям и возможным мотивам совершения преступления проведён комплекс всех необходимых мероприятий, направленных на раскрытие. Однако положительного результата пока нет, в связи с чем преступление пока остаётся нераскрытым. Ход и результаты расследования находятся на постоянном контроле руководства ДП ЗКО и МВД РК. По данному уголовному делу принято решение о прерывании сроков досудебного расследования за не установлением лица, совершившего уголовное правонарушение.
  • Год 2020
20 февраля 2020 года в ТД "Мегастрой" по улице Ескалиева были похищены деньги из банкомата. Полиция ЗКО: По данному факту начато досудебное расследование. Похищено 11 000 000 тенге. Кража произведена путём взлома сейфа банкомата. Камерой наружного видеонаблюдения зафиксировано как мужчина проникает в тамбур супермаркета "Лидер". Установить лицо, совершившее указанное преступление, не представилось возможным. Уголовное дело прервано.
  • Год 2020
В марте 2020 года в WhatsApp распространили персональные данные первой заболевшей коронавирусом жительницы ЗКО, нашей коллеги. Этой информацией на тот момент владели сотрудники трёх ведомств: полиции, санэпидконтроля и облздрава. Полиция ЗКО: По данному факту 19 ноября 2021 года по данному уголовному делу принято решение о прерывании сроков досудебного расследования за неустановлением лица, совершившего уголовное правонарушение. Причастность сотрудников полиции к данному преступлению исключена.