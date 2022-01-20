Некий итог мы решили подвести по громким преступлениям, которые потрясли жителей области и долгое время были на слуху у казахстанцев, при этом остаются нераскрытыми до сих пор.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Мы ни в коем случае не умаляем работу сотрудников правоохранительных органов, ежедневно раскрывающих преступления. Согласно данным полиции ЗКО, в 2021 году на территории области нераскрытых убийств не имеется.
- В период с 2019-2021 годов остаются не раскрытыми два факта убийства, - говорится в ответе на запрос редакции.
Между тем, люди, совершившие эти преступления, все ещё остаются на свободе:
В сентябре 2008 года на своем рабочем месте был убит сторож ТОО «Топан».
Полиция ЗКО:
28 сентября на территории ТОО «Топан», расположенного по улице Ружейникова, 11 обнаружен труп сторожа данной организации Селезнь с признаками насильственной смерти. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 96 ч.1 УК РК (редакция 1997г года). По уголовному делу принято решение о прерывании сроков досудебного расследования за не установлением лица, совершившего уголовное правонарушение.
В сентябре 2010 года в Аксай из пистолета «Макаров» несколькими выстрелами в упор застрелили сотрудника КПО 36-летнего Нурлана Жумабаева.
Полиция ЗКО:
8 сентября 2010 года возле ТД «ЖибекЖолы», расположенного в 10-ом микрорайоне обнаружен труп Жумабаева с признаками насильственной смерти. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 96 ч.1 УК РК (редакция 1997г.). По данному уголовному делу принято решение о прерывании сроков досудебного расследования за не установлением лица, совершившего уголовное правонарушение.
В феврале 2013 года в Аксае в собственной квартире была убита сотрудница КПО б.в.
Наталья Валерианова. Её задушили полиэтиленовым пакетом.
Полиция ЗКО:
Подозреваемые не установлены. По данному уголовному делу принято решение о прерывании сроков досудебного расследования за не установлением лица, совершившего правонарушение.
14 июля 2017 года в районе первого дачного поселка убили
21-летнего торговца арбузами Кажденова. В убийстве обвинялся 17-летний Даниил Романов. Дело дошло до суда, на котором Даниила Романова оправдали
.
Полиция ЗКО:
25 июля 2017 года подозреваемый был задержан и водворен в ИВС. 27 ноября 2017 года уголовное дело было направлено в прокуратуру ЗКО. 16 января 2018 года в ходе судебного заседания согласно приговора специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО обвиняемый был оправдан за недоказанностью и освобождён из зала судебного заседания, а уголовное дело возвращено для дальнейшего расследования. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления подозреваемого.
17 апреля 2018 года в частном доме в районе кинотеатра "Казахстан" были обнаружены тела пожилой семейной пары
. Под подозрение в убийстве попала Екатерина Мансурова, которая ухаживала за стариками. Однако женщина заявила, что она невиновна. При этом она рассказала, что полицейские заставляли её признаться в двойном убийстве.
Полиция ЗКО:
17 апреля 2017 года в доме на улице Кокчетавская были обнаружены трупы Канеева 1926 года рождения и Канеевой 1928 года рождения с признаками насильственной смерти. Данный факт был зарегистрирован в ЕРДРпо статье "Убийство". Принято решение о прерывании сроков досудебного расследования за не установлением лица, совершившего уголовное правонарушение.
14 января 2020 года в селе Янайкино Акжайыкского района загорелся частный дом. Прибывшие на место пожарные обнаружили в доме тела трёх человек с ножевыми ранениями. Погибшими оказались бизнесмен
67-летний Александр Запрометов, его 66-летняя жена Валентина и 43-летний сын Сергей.
Полиция ЗКО:
Подозреваемые лица по данному делу не установлены. Незамедлительно по выдвинутым версиям и возможным мотивам совершения преступления проведён комплекс всех необходимых мероприятий, направленных на раскрытие. Однако положительного результата пока нет, в связи с чем преступление пока остаётся нераскрытым. Ход и результаты расследования находятся на постоянном контроле руководства ДП ЗКО и МВД РК.
По данному уголовному делу принято решение о прерывании сроков досудебного расследования за не установлением лица, совершившего уголовное правонарушение.
20 февраля 2020 года в ТД "Мегастрой" по улице Ескалиева были похищены деньги из банкомата
.
Полиция ЗКО:
По данному факту начато досудебное расследование. Похищено 11 000 000 тенге. Кража произведена путём взлома сейфа банкомата. Камерой наружного видеонаблюдения зафиксировано как мужчина проникает в тамбур супермаркета "Лидер". Установить лицо, совершившее указанное преступление, не представилось возможным. Уголовное дело прервано.
В марте 2020 года в WhatsApp распространили
персональные данные первой заболевшей коронавирусом жительницы ЗКО, нашей коллеги. Этой информацией на тот момент владели сотрудники трёх ведомств: полиции, санэпидконтроля и облздрава.
Полиция ЗКО:
По данному факту 19 ноября 2021 года по данному уголовному делу принято решение о прерывании сроков досудебного расследования за неустановлением лица, совершившего уголовное правонарушение. Причастность сотрудников полиции к данному преступлению исключена.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.