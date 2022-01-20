После помощи неравнодушных казахстанцев Илья Смирнов отправился в Санкт-Петербург, где его вновь прооперировали, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Илья Смирнов после операции
В августе прошлого года в редакцию "МГ" обратилась мама двухмесячного Ильи - Галина Лапина-Смирнова. Женщина рассказала, что её сыну поставили неутешительный диагноз - глаукома обоих глаз
и ему необходима срочная операция. Тогда мама малыша была у офтальмолога в поликлинике, посетила частные клиники, дважды ездила в Алматы в КазНИИ глазных болезней, где врачи назначали только терапевтическое лечение - глазные капли. Галина говорила, что в КазНИИ врачи обещали сделать операцию только в пятимесячном возрасте, если не будет никаких отрицательных показаний у малыша. Но после приёма капель у Ильи начался воспалительный процесс. Родители малыша начали собирать деньги, чтобы отправиться в Санкт-Петербург к доктору Олегу Дискаленко. Там им обещали вернуть зрение малышу даже в двухмесячном возрасте.
Неравнодушные казахстанцы перечислили 1,5 миллиона тенге.
Четвёртого сентября сбор был закрыт, и мама с малышом уехали на операцию. Уже 17 сентября Галина сообщила, что операция прошла успешно
. Но малышу предстоит операция на левый глаз, и возможно, будет проведена повторная операция на правый глаз.
31 декабря 2021 года мы писали, что семье не хватало 370 тысяч тенге
. Менее чем за сутки жители разных уголков страны помогли собрать эту сумму
и он уехал в Санкт-Петербург со своей мамой.
Галина Лапина-Смирнова рассказала, как прошла их поездка и операция.
- Дорога была тяжёлая, была проблема с такси и задержка рейса в Самаре. Но всё же мы улетели в Санкт-Петербург. 10 января в клинике прошли полное обследование. Глазное давление у малыша было не высокое. Установленный дренаж немного не справлялся из-за быстрого роста малыша. Врач объяснил, что покраснение глаз было только из-за этого. После сдачи анализов нас прооперировали. Не всё так гладко, как хотелось бы. Теперь у него нет глаукомы, но появилась катаракта. Со временем будем менять хрусталики в глазах, сейчас зрение у Ильи на левом глазу -2.5, на правом -3.5. Но очки не назначали, а в мае этого предстоит ещё одна запланированная операция, и тогда уже назначат очки, - рассказала Галина.
Мама малыша отметила, что для неё каждая поездка - испытание.
- Мне было очень страшно возле операционной, операция была очень сложной. Время тянулось, я стояла под дверью и молилась. Я так переживала. Но Слава Богу, всё прошло нормально, - отметила женщина.
Сейчас малыш уже дома. Его мама говорит, что он победил одну болезнь. Они запасутся силами, подрастут и снова поедут на операцию.
- В Уральске предстоит пройти консультацию генетика и сдать анализы, а далее свои прогнозы нам скажут врачи. Я всю жизнь буду благодарить всех, кто нам помог. Низкий поклон. Я буду биться до конца, пока мой ребёнок не станет полноценно видеть этот мир, - заключила Галина.
К слову, у Галины с поездки осталось 200 тысяч тенге, она их отложила на следующую поездку.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.