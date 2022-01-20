50 миллионов тенге собрали малышу из Уральска на укол за границейПосле помощи неравнодушных казахстанцев Илья Смирнов отправился в Санкт-Петербург, где его вновь прооперировали, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Не все так гладко, как хотелось: малыша с глаукомой из Уральска прооперировали в Санкт-Петербурге Илья Смирнов после операции В августе прошлого года в редакцию "МГ" обратилась мама двухмесячного Ильи - Галина Лапина-Смирнова. Женщина рассказала, что её сыну поставили неутешительный диагноз - глаукома обоих глаз и ему необходима срочная операция. Тогда мама малыша была у офтальмолога в поликлинике, посетила частные клиники, дважды ездила в Алматы в КазНИИ глазных болезней, где врачи назначали только терапевтическое лечение - глазные капли. Галина говорила, что в КазНИИ врачи обещали сделать операцию только в пятимесячном возрасте, если не будет никаких отрицательных показаний у малыша. Но после приёма капель у Ильи начался воспалительный процесс. Родители малыша начали собирать деньги, чтобы отправиться в Санкт-Петербург к доктору Олегу Дискаленко. Там им обещали вернуть зрение малышу даже в двухмесячном возрасте. Неравнодушные казахстанцы перечислили 1,5 миллиона тенге. Четвёртого сентября сбор был закрыт, и мама с малышом уехали на операцию. Уже 17 сентября Галина сообщила, что операция прошла успешно. Но малышу предстоит операция на левый глаз, и возможно, будет проведена повторная операция на правый глаз. 31 декабря 2021 года мы писали, что семье не хватало 370 тысяч тенге. Менее чем за сутки жители разных уголков страны помогли собрать эту сумму и он уехал в Санкт-Петербург со своей мамой. Галина Лапина-Смирнова рассказала, как прошла их поездка и операция.
- Дорога была тяжёлая, была проблема с такси и задержка рейса в Самаре. Но всё же мы улетели в Санкт-Петербург. 10 января в клинике прошли полное обследование. Глазное давление у малыша было не высокое. Установленный дренаж немного не справлялся из-за быстрого роста малыша. Врач объяснил, что покраснение глаз было только из-за этого. После сдачи анализов нас прооперировали. Не всё так гладко, как хотелось бы. Теперь у него нет глаукомы, но появилась катаракта. Со временем будем менять хрусталики в глазах, сейчас зрение у Ильи на левом глазу -2.5, на правом -3.5. Но очки не назначали, а в мае этого предстоит ещё одна запланированная операция, и тогда уже назначат очки, - рассказала Галина.
Мама малыша отметила, что для неё каждая поездка - испытание.
- Мне было очень страшно возле операционной, операция была очень сложной. Время тянулось, я стояла под дверью и молилась. Я так переживала. Но Слава Богу, всё прошло нормально, - отметила женщина.
Сейчас малыш уже дома. Его мама говорит, что он победил одну болезнь. Они запасутся силами, подрастут и снова поедут на операцию.
- В Уральске предстоит пройти консультацию генетика и сдать анализы, а далее свои прогнозы нам скажут врачи. Я всю жизнь буду благодарить всех, кто нам помог. Низкий поклон. Я буду биться до конца, пока мой ребёнок не станет полноценно видеть этот мир, - заключила Галина.
К слову, у Галины с поездки осталось 200 тысяч тенге, она их отложила на следующую поездку.