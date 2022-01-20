В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит -7..-9, ночью похолодает до -14..-16. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается снег. Днём будет -2..-4 градусов, ночью -7..-9 градусов. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -11..-13 градусов. Ночью похолодает до -16..-18 градусов. Ветер восточный до 5 метров в секунду.

В Актау будет снег. Днём столбики термометра покажут 0..+2 градусов, ночью опустятся до -1..-3 градусов. Ветер западный до 14 метров в секунду.

Фото из архива "МГ" Большая часть территории будет находится под влиянием отрога антициклона – ожидается погода без осадков. Только на западе и юге страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки, преимущественно в виде снега, прогнозируются усиление ветра с низовой метелью и гололёд.