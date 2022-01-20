- Предположим, что болеющий человек в маске кашляет, чихает, а затем просто выбрасывает её на улице. Накопленный в маске вирус какое-то время сохраняет свою опасность и может произойти повторное заражение другого человека. Вирус на масках сохраняется более 30 часов, - рассказали в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области напомнили, что неправильная утилизация использованных масок опасна для окружающих. Валяющиеся на улице средства индивидуальной защиты ещё долго могут распространять вирус.Санврачи призывают население заворачивать маски в полиэтиленовый пакет и выбрасывать непосредственно в урну. Напомним, что менять средство защиты нужно каждые два часа. Это касается и многоразовых тканных масок.