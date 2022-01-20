На скорую руку можно сделать пиццу, только вам придется всегда в запасе держать основу под неё.

Используйте для приготовления еды скороварки, мультиварки, готовые и проверенные полуфабрикаты.

Храните в морозилке готовые смеси овощей, которые вмиг можно приготовить на сковородке с томатом.

Старайтесь планировать своё меню. И кстати, отваривайте гарнир с запасом, его можно использовать на следующий день.

Фото с сайта pexels.com Итак, не выбрасывайте остатки еды. Их можно ещё использовать….. Да, да…Если вы приготовили ужин и всё не съели, отправьте остатки в контейнер и в холодильник. Понятно, что если эту еду разогреть в микроволновой печи, будет не особо вкусно. Мы вам предлагаем приложить немного фантазии и усилий, и сделать из этого новое блюдо. К примеру, если у вас есть остатки крупы, то можно на их основе приготовить легкий супчик, добавить в салат. Разжарить на сливочном или растительном масле на сковороде, добавляя сосиски, колбаски, сыр, лук или морковь. Если у вас осталось мясо, то можно приготовить из него шаурму, добавляя в неё все, что попадется, полагаясь на свои вкусовые предпочтения. Также можно «оживить» вчерашний гарнир, если добавить овощи, яйца и обжарить всё на сковороде. Из зелени и сочных овощей можно сделать полезный смузи.