- Он мне звонит и говорит - я поменял замки, можешь не приходить, всё- до свиданья. Квартира моя, я хозяин. Я говорю, как так квартира твоя? Он устроил там притон, там наркоманы, они там колются, соседи могут подтвердить, - рассказала журналистам женщина.

- Мы как квартиру предоставили, мы сняли их с очереди, они уже обеспечены жильём и своим шансом воспользовались. Если они хотят расторжение делать, если убрать супруга, они должны обращаться в Казахстанскую ипотечную компанию, они балансодержателями являются, - прокомментировал ситуацию заведующий сектором жилья и приватизации отдела ЖКХ Уральска Ерлан Шайхиев.

- АО «Казахстанская жилищная компания» уважает право на личную жизнь и не вмешивается в брачно-семейные отношения своих арендаторов. Согласно проведённой проверке 18 января текущего года нарушения санитарных норм в квартире не выявлено, - говорится в ответе на запрос телеканала.

Скриншот с видео Ирина Заварзина из Уральска получила арендную квартиру с правом выкупа по льготной категории. Младшая дочь имела инвалидность - не могла сидеть и держать голову. После переезда супруг выставил Ирину с детьми за дверь.Договор аренды был заключён между супругом Ирины и Казахстанской жилищной компанией. Согласно документу, квартира предоставлена по госпрограмме «Нурлы жер» по категории «Семья с ребёнком-инвалидом». Ирина стала лишь гарантом. При этом женщина потеряла право снова встать в очередь на жильё.Супруг Ирины перестал платить за квадратные метры. Задолженность должен погасить гарант. Она несколько раз обращалась в Казахстанскую жилищную компанию, но проверку начали только после запроса СМИ.Тем временем независимые юристы считают, что суд должен был всё-таки признать договор между КЖК и отцом семейства недействительным. Ведь разведённый мужчина занимает площадь большую, чем ему положено. Недавно Ирина похоронила дочь.