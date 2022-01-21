Груз высыпался на дорогу, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Грузовик перевернулся на трассе Атырау - Индер Фото: ДП Атырауской области Авария произошла утром 20 января на трассе Атырау - Индер.
- Водитель грузового Volvo 1990 года рождения не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.
Грузовик перевозил томаты из Туркменистана в Россию.