Заявления рассматриваются в течение пяти календарных дней, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сумма ущерба бизнесу Казахстана достигла 93,7 млрд тенге Иллюстративное фото из архива "МГ" Национальная палата предпринимателей «Атамекен» сообщила о начале приёма электронных заявлений на возмещение ущерба предпринимателям, пострадавших в результате беспорядков.
- Заявление о возмещении ущерба подаётся через сайт infokazakhstan.kz посредством электронно-цифровой подписи (ЭЦП). Заявления о возмещении ущерба будут рассматриваться Региональными комиссиями в течение пяти календарных дней. В случае одобрения выносится решение о выделении средств в размере, определяемом Региональной комиссией на основании представленных сведений и документов, - говорится в сообщении.
Предполагается, что средства перечислят заявителю в течение одного месяца со дня принятия решения. Подробную инструкцию можно посмотреть по ссылке. Запущен приём заявок от бизнесменов Казахстана на возмещение ущерба Запущен приём заявок от бизнесменов Казахстана на возмещение ущерба Запущен приём заявок от бизнесменов Казахстана на возмещение ущерба