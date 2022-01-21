- Уважаемые жители Атырауской области! В ходе массовых беспорядков, прошедших в Атырау, преступники похитили огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества сотрудников правоохранительных органов. То есть преступники могут использовать похищенное огнестрельное оружие и взрывчатые вещества в незаконных целях, а также представлять угрозу жизни и здоровью граждан. За незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ предусмотрена уголовная и административная ответственность, - говорится в сообщении.

- Департамент полиции Атырауской области призывает граждан добровольно сдать незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и специальные средства. Кроме того, в случае обнаружения огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и специальных средств просим сообщить в полицию, - отметили в ведомстве.

Стражи порядка напомнили, что «от уголовной и административной ответственности освобождаются граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества». Сообщить об оружии можно по номерам в Атырау: 98-23-23, 98-22-05, 98-21-55.