Полицейские сняли на видео секс-притон в гостинице Уральска
Почти полгода жительница Уральска арендовала гостиницу, организовав в ней притон, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Скриншот с видео
Как сообщается на Instagram-странице департамента полиции ЗКО, 21 декабря сотрудники полиции задержали 49-летнюю жительницу Уральска, которая на четыре месяца арендовала гостиницу и организовала в ней притон для занятия проституцией.
- По данному факту ведётся досудебное расследование по части 1 статьи 309 УК РК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество". Проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий по закреплению доказательственной базы и проверки женщины, на причастность к другим аналогичным преступлениям, - отметили стражи порядка.
К слову, всего за прошлый год сотрудники полиции ЗКО выявили 18 преступлений по линии торговли людьми, в том числе 15 преступлений в сфере сексуальной эксплуатации.
