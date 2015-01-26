Банки Казахстана оштрафованы почти на 13 миллионов тенге, об этом сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на данные Национального фонда развития финансовых услуг. Иллюстративное фото с сайта money.gazeta.kz Иллюстративное фото с сайта money.gazeta.kz По информации фонда, в 2014 году Национальный банк Казахстана привлек к административной ответственности 37 банков. Возбуждено и рассмотрено 134 дела об административных правонарушениях. В отношении банков Казахстана было вынесено 70 предупреждений и наложено 64 штрафа на общую сумму 12 991 780 тенге. "Наибольшее количество постановлений о привлечении к административной ответственности было вынесено в отношении Punjab National Bank - Казахстан (24 случая). Вторым по количеству допущенных и выявленных нарушений, повлекших привлечение к административной ответственности, стал Евразийский банк (18 случаев). Третье место в списке по количеству административных правонарушений занимает Цеснабанк (семь случаев)", - сказали в Национальном фонде, ссылаясь на данные, полученные от Нацбанка РК. Для сравнения, в 2013 году Нацбанком было привлечено к административной ответственности 22 банка, всего за год вынесено 62 постановления (41 предупреждение и 21 штраф на общую сумму 3,2 миллиона тенге). По информации фонда, со стороны банков Казахстана в 2014 году были допущены нарушения требований ряда нормативных правовых актов. А именно, Закона республики "О валютном регулировании и валютном контроле", а также подзаконных актов, регулирующих осуществление экспортно-импортного валютного контроля, валютные операции, обменные операции с наличной иностранной валютой, предельные курсы по операциям обменных пунктов и другие. Национальный фонд развития финансовых услуг отмечает, что банки Казахстана чаще стали привлекаться к ответственности в связи с усилением контроля со стороны регулятора.