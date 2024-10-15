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Происшествия

Банковское приложение Freedom сломалось

Суперприложение Freedom банка разослало своим пользователям от 5 до 15 пуш-сообщений и перестало работать.
Кристина Кобина
Банковское приложение Freedom сломалось

Банковское приложение Freedom сломалось, сообщается в Telegram-канале BES.media. Суперприложение Freedom банка разослало своим пользователям от 5 до 15 пуш-сообщений и перестало работать. Приложение в 18:30 начало рассылать уведомление с текстами "Тест SUPERAPP" и "Тест В BANKER". Сам суперапп не открывается. 

Сообщается, что в банке принесли извинения.

— В мобильном приложении Freedom SuperApp произошёл техсбой, проводятся технические работы. О восстановлении сервиса сообщим дополнительно, — сообщили BES.media в Freedom банке.

Банк входит в Freedom Holding. Владельцем холдинга является Тимур Турлов.

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