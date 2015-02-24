Иллюстративное фото с сайта www.liter.kzВ начале февраля во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в одной из саун города была задержана администратор заведения. Для оказания интимных услуг она предоставляла 24-летнюю девушку за одну тысячу тенге. В другой сауне уже банщик, которому 23 года, предоставлял 30-летнюю женщину посетителям сауны за такую же сумму. Возбуждены уголовные дела по статье 309 УК РК - "Сводничество", которая, к слову, предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет с конфискацией имущества. Кроме того, сотрудниками УБОП в ходе оперативных мероприятий было установлено, что жительница Уральска 1989 года рождения, которая нигде не работает, состоит на учете как проститутка, вовлекла в занятие проституцией 19-летнюю девушку. Сутенерша, используя материальную зависимость своей "подопечной" - девушка проживала у нее на квартире - оказывала психологическое давление. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. С начала нынешнего года сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДВД ЗКО было выявлено 2 факта сводничества, 1 факт вовлечения в занятие проституцией и 1 факт незаконного лишения свободы с целью эксплуатации.