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Спорт

«Барселона» разгромила «Баварию» в первом полуфинале Лиги чемпионов

Фото: championat.com Испанская «Барселона» обыграла немецкую «Баварию» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz. Встреча на «Камп Ноу» началась с активного прессинга со стороны хозяев поля. Уже на 12-й минуте голкиперу мюнхенского клуба Мануэлю Нойеру пришлось спасать свою команду после выхода один на один Луиса Суареса. Через три минуты также стопроцентный момент был у Неймера, но бразильский нападающий попал в защитника «Баварии». «Огрызнуться» остро «Баварии» удалось на 20-й минуте, когда после навеса с правого фланга от Томаса Мюллера едва не забил гол Р
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«Барселона» разгромила «Баварию» в первом полуфинале Лиги чемпионов
Фото: championat.com
Фото: championat.com
 Фото: championat.com Испанская «Барселона» обыграла немецкую «Баварию» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz. Встреча на «Камп Ноу» началась с активного прессинга со стороны хозяев поля. Уже на 12-й минуте голкиперу мюнхенского клуба Мануэлю Нойеру пришлось спасать свою команду после выхода один на один Луиса Суареса. Через три минуты также стопроцентный момент был у Неймера, но бразильский нападающий попал в защитника «Баварии». «Огрызнуться» остро «Баварии» удалось на 20-й минуте, когда после навеса с правого фланга от Томаса Мюллера едва не забил гол Роберт Левандовски. В этом эпизоде польский нападающий не смог подстроится под мяч. До перерыва у «Барселоны» было еще несколько полумоментов, но всякий раз надежен был Нойер. В начале второго тайма темп игры значительно спал, но на 60-й минуте Нойеру все же вновь пришлось проявлять свое мастерство, когда он парировал выход один на один в исполнении Неймара. «Бавария», в свою очередь, стала играть значительно прагматичнее — было заметно, что команде Пепа Гвардиолы ничьей будет вполне достаточно, особенно учитывая те проблемы с составом, которые мюнхенцы испытывают в последнее время. «Барселону» же подобный расклад не устраивал, и немного взвинтив темп «сине-гранатовые» все же взломали оборону «Баварии». Дважды в течение трех минут с 77-й по 80-ю ворота «Баварии» поразил Лионель Месси, причем оба раза голы стали результатом персонального мастерства аргентинца. Таким образом Месси отметил 100-й матч в еврокубках. Теперь на его счету 77-голов в Лиге чемпионов, что на один больше, чем у Криштиану Роналду. Для того, чтобы отыграть хотя бы один гол сил у команды Гвардиолы не нашлось, тогда как Неймар уже в компенсированное время довел счет до разгрома — 3:0. Таким образом испанский клуб фактически гарантировал себе путевку в финал. Итог встречи 3:0. Ответный полуфинал состоится 12 мая в Мюнхене. Напомним, накануне в другой полуфинальной паре «Ювентус» на своем поле неожиданно для букмекеров обыгралмадридский «Реал» — 2:1. Футбол. Лига чемпионов. Первый полуфинал. «Барселона» — «Бавария» — 3:0 (0:0) Голы: Месси 77, Месси 80, Неймар 90+ Источник: Vesti.kz

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