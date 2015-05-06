«Барселона» разгромила «Баварию» в первом полуфинале Лиги чемпионов

Фото: championat.com Испанская «Барселона» обыграла немецкую «Баварию» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz. Встреча на «Камп Ноу» началась с активного прессинга со стороны хозяев поля. Уже на 12-й минуте голкиперу мюнхенского клуба Мануэлю Нойеру пришлось спасать свою команду после выхода один на один Луиса Суареса. Через три минуты также стопроцентный момент был у Неймера, но бразильский нападающий попал в защитника «Баварии». «Огрызнуться» остро «Баварии» удалось на 20-й минуте, когда после навеса с правого фланга от Томаса Мюллера едва не забил гол Р