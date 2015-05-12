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Спорт

«Барселона» вышла в финал Лиги чемпионов

Фото ©Getty Images Каталонская "Барселона" стала первым финалистом Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей мюнхенскую "Баварию", передает корреспондент Vesti.kz. Напомним, в первой игре 1/2 финала, состоявшейся 6 мая в Барселоне, победу со счетом 3:0 праздновали "сине-гранатовые". Ответная встреча, прошедшая в Мюнхене 12 мая, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. На дубль Неймара (15-я и 29-я минута) "Бавария" ответила голами Мехди Бенатия (7-я), Роберта Левандовски (59-я) и Томаса Мюллера (74-я). Таким образом, "Барселона" победила с общим счетом 5:3 и вышла в финал турнира. Соперни
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«Барселона» вышла в финал Лиги чемпионов
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photo_58444 (1)
 Фото ©Getty Images Каталонская "Барселона" стала первым финалистом Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей мюнхенскую "Баварию", передает корреспондент Vesti.kz. Напомним, в первой игре 1/2 финала, состоявшейся 6 мая в Барселоне, победу со счетом 3:0 праздновали "сине-гранатовые". Ответная встреча, прошедшая в Мюнхене 12 мая, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. На дубль Неймара (15-я и 29-я минута) "Бавария" ответила голами Мехди Бенатия (7-я), Роберта Левандовски (59-я) и Томаса Мюллера (74-я). Таким образом, "Барселона" победила с общим счетом 5:3 и вышла в финал турнира. Соперник каталонцев по финалу Лиги чемпионов определится в противостоянии между "Реалом" и "Ювентусом". В первой игре победу одержали туринцы 2:1. Ответная игра состоится 13 мая в Мадриде. Финальный матч пройдет 6 июня на Олимпийском стадионе в Берлине. Источник: Vesti.kz

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