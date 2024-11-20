Бастующие в Жанаозене: «КазМунайГаз» призвал нефтяников выйти на работу

12 ноября в Жанаозене сотрудники «Управления буровых работ» провели митинг, приостановив работу. Бастующие выдвинули руководству ряд требований, касающихся условий труда и кадровой политики. Первый заместитель председателя правления КМГ Курмангазы Исказиев отправился в Жанаозен. Тогда в компании дали детальные разъяснения по каждому требованию работников.

12 ноября в Жанаозене сотрудники «Управления буровых работ» провели митинг, приостановив работу. Бастующие выдвинули руководству ряд требований, касающихся условий труда и кадровой политики. Первый заместитель председателя правления КМГ Курмангазы Исказиев отправился в Жанаозен. Тогда в компании дали детальные разъяснения по каждому требованию работников.

Позже в соцсетях появилось видео, на котором генеральный директор «Озенмунайгаза» в резкой форме выразил недовольство и устроил конфликт с рабочим на глазах у всех участников забастовки.

В КМГ по данному инциденту сообщили, что проведена беседа для предотвращения подобных случаев в будущем. Работников «Управления буровых работ» призвали сохранять спокойствие и участвовать в конструктивном диалоге, без провокационных заявлений и действий. Как отмечается, до начала инцидента они вламывались в кабинеты и требовали их присоединиться к несанкционированной акции.

- В первые дни в несанкционированной акции участвовали 1700 человек. Но после разъяснительных бесед большинство работников вернулись на рабочие места. К этому времени отказываются выходить на смену 281 рабочий, выдвигая требования, основанные на недостоверных сведениях, - сообщили в КМГ.

В компании рассказали, что с 2021 года и по итогам 10 месяцев текущего года на работу в «Озенмунайгаз» принято 1978 человек, из них 199 человек в «Управление буровых работ».

- В целом, в компании созданы хорошие условия, где размер социальной поддержки на одного работника - один из самых высоких в регионе. В этом году размер социальной поддержки был увеличен на сумму порядка 9 млрд тенге. Также зарплата работников ОМГ ежегодно индексируется, - отметили в КМГ.

Кроме того, в 2022 году зарплаты работников были увеличены на 30%, в 2023 году - на 9,5%, в этом году - на 8%. Предусмотрено более 40 видов социальной поддержки:

премии к государственным, национальным и профессиональным праздникам

льготный заем на приобретение и расширения жилья

медицинское обслуживание

путевки в санатории

ежегодно около 4 500 детей работников направляются в детско-оздоровительные лагеря

ежемесячные выплаты в детские сады,

средства на обучение в вузах в зависимости от успеваемости детей работников.

льготы при заключении брака.

- Сегодня «Озенмунайгаз» идет с отставанием плана добычи. Невыполнение плановых показателей скажется на финансовом положении компании. В этой связи, призываем работников «Управления буровых работ» выйти на работу, - заявили в КМГ.

В компании также напомнили о необходимости соблюдения законов страны.