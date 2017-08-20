Как сообщила Баян Есентаева, ее книга «Баян. Обо мне и не только» появилась в продаже 5 июня. — Книга бьет рекорды по продажам. За столь короткое время было продано 4 тысячи экземпляров на русском языке и тысяча экземпляров на казахском языке, — говорит Баян Есентаева. — Книгу я начала писать в январе. Возможно, я первая, кто решился написать такую книгу. Просто в течение года было очень много вопросов ко мне и я решила обо всем рассказать в книге. Хочу отметить, что я ее редактировала 3 раза, самые острые моменты были вырезаны, потому что, как мне объяснили, слишком откровенные моменты могут шокировать читателя. Продюсер рассказала, что ее очень радует, что книгу получила много отзывов и все они положительные. На пресс-конференции также стало известно, что все деньги от продажи книги пойдут на создание организации для женщин, пострадавших от бытового насилия. — Это трагедия нашего времени (бытовое насилие в отношении женщин — прим. автора). Это то, с чем живет половина женщин Казахстана. У нас не принято кричать об этом, как говорят, сор из избы выносить. Знаете, когда это произошло со мной, то многие мои знакомые признались, что испытывают то же самое. А на мой вопрос, почему они молчат, они отвечают:А ты почему молчала?«, — рассказывает продюсер. Уральск является малой родиной Баян Есентаевой. На вопрос, как часто она сюда приезжает, Баян Максатовна говорит, что пока была жива бабушка, она приезжала сюда ежегодно. — Я выросла здесь, жила в районе «Лакомки». Я знаю каждый уголок в этом городе. Знаете, я не считаю себя алматинкой, хотя уже много лет живу там. Я всегда рада, что нахожусь в родных стенах, — с теплотой в голосе говорит Баян Есентаева. На вопрос, планирует ли она написать вторую книгу, продюсер шутя ответила, что, возможно, сделает это на пенсии. Сегодня, 20 августа, в 19.00 Баян Есентаева также планирует провести автограф-сессию.