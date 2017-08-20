Иллюстративное фото из архива "МГ" Сейчас в Западно-Казахстанском центре истории и археологии разработали проект музея под открытым небом. Городище Жайык находится в 12 километрах от областного центра. Поселение было открыто археологами в 2001 году. В 2007 году был подготовлен проект музея под открытым небом стоимостью в 1,5 млрд тенге. Но тогда ввиду финансовых проблем его реализацию отложили. - Создание такого музея - это вклад в развитие культурного наследия всего мира. Нас поддержал аким ЗКО Алтай Кульгинов. Сейчас проект должен быть представлен на правительственном уровне. Созданный музей мы планируем включить в список культурного наследия ЮНЕСКО, - отметил директор центра истории и археологии ЗКО Мурат Сдыков. Сейчас раскопки законсервированы. Бани, мечеть, дома из кирпича и даже печи по обжигу извести находятся под слоем земли. - Специалисты отметили, что они могут провести реконструкцию найденных в городище печей по обжигу извести и кирпича. В новых печах мы будем производить кирпич, который можно использовать для реконструкции мавзолеев. По проекту объекты городища будут находиться в крытых павильонах. Это будет место не только для отдыха, но и получения информации о нашем историческом прошлом, - заявил Мурат Сдыков. Стоит отметить, что городище относится к XIII-XV векам, к эпохе Золотой Орды. В результате исследований ученые выяснили, что город располагался на пересечении торговых путей и был административным центром с развитыми ремесленными цехами.