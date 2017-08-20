Иллюстративное фото из архива "МГ" Растениеводческий СПК «Рубежинский» был создан четыре года назад. В нем насчитывается всего пять членов, но развитию это не мешает. На сегодняшний день в СПК имеется новая поливальная установка в 500 метров длиной, которая позволяет рассчитывать на хороший урожай овощей и картофеля. Кроме того, скоро тут построили овощехранилище. - В регионе испытывается дефицит овощехранилищ. Сейчас в них можно хранить около 15 тысячи тонн продукции, а нужно в 4 раза больше. В СПК «Рубежинский» построили овощехранилище на 4 тысячи тонн. В планах – увеличить площади в два раза. Государство субсидирует до 30% затрат на строительство. Также аграрии закупают новую технику для картофелеводства. За трактор «Беларусь» государство возместит 2,5 млн тенге. 4 млн тенге составят субсидии за более дорогостоящую технику, - отметил аким ЗКО Алтай Кульгинов. Овощеводы планируют заняться бахчевыми и другими культурами. - У нас есть два поля, на 150 гектарах земли высажен картофель, а на 50 гектарах посажена капуста. Семена закупили в Казани и Самаре. Погода сейчас стоит хорошая, рассчитываем собрать урожай, - говорит управляющий директор СПК "Рубежинский» Марат Наурзалиев. Еще один хороший пример кооперации – крестьянское хозяйство «Махорин». Со слов главы КХ «Махорин» Геннадия МАХОРИНА, на предприятии трудятся порядка 30 человек. В хозяйстве содержатся около 1000 голов КРС и 3 тысяч свиней. Ассортимент производимой продукции - от колбасы и тушенки до мант и вареников. - Только за один месяц мы выпускаем 20 тонн колбасной продукции и почти 30 тысяч банок тушенки. В производстве используем только натуральное сырье. Реализовываем продукцию по всему региону, - сообщил Геннадий МАХОРИН. Предприниматель Сергей КАВЕРИН создал свое производство, где изготавливает сыр чечел и сливочное масло. В кооператив уже входят порядка 20 членов. Государство возвращает часть средств, потраченных на покупку молока у населения. - Мы закупаем молоко у сельчан летом по 80 тенге за литр, зимой - по 100 тенге. Государство субсидирует часть затрат. Поэтому мы держим цену на сливочное масло по 2000 тенге за килограмм, хотя его себестоимость выше. Раньше мы планировали заняться разведением коров молочной породы. Но потом отказались от этой затеи. Иначе некогда будет заниматься производством, - отметил предприниматель Сергей КАВЕРИН.