Автомобиль "Лада Калина" ехал со строны поселка Подстепное в Уральск. По каким-то причинам водитель не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу, и машина врезалась в ограждение моста. Как стало известно, пострадали три человека. Мужчина погиб на месте, еще два человека были госпитализированы в Областную клиническую больницу. Другие подробности выясняются.