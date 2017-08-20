ДТП произошло сегодня, 20 августа, около 7 часов утра на мосту через Урал, который в народе называют "новым мостом", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dtp novyi most (4) Автомобиль "Лада Калина" ехал со строны поселка Подстепное в Уральск. По каким-то причинам водитель не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу, и машина врезалась в ограждение моста. Как стало известно, пострадали три человека. Мужчина погиб на месте, еще два человека были госпитализированы в Областную клиническую больницу. Другие подробности выясняются. dtp novyi most (1) dtp novyi most (2) dtp novyi most (3) dtp novyi most (5) dtp novyi most (6) Фото Медета МЕДРЕСОВА