Стартовал забег с площади Победы, а финиш был организован на площади имени Абая. Организатором данного пробега стало управление спорта и физической культуры ЗКО. Нужно отметить, что участниками забега в основном были дети из спортшкол и спортсмены. Лыжница Ирина ХРОМЦОВА отметила, что она занимается спортом уже 40 лет. - Я участвую в каждом спортивном мероприятии. Сегодня мы пробежали километр. Это для нас небольшое расстояние, мы и по 10 километров бегали, - смеясь рассказала Ирина ХРОМЦОВА. - Такие праздники вообще нужны, единственное, я считаю, что малышей нужно обязательно поощрять на финише. Вообще люди должны заниматься спортом, хотя бы два раза в неделю. Тогда не будет проблем с ожирением, обменом веществ и мозг будет работать лучше. И.о. руководителя отдела массового спорта управления физической культуры и спорта ЗКО Даурен МУКАНОВ рассказал, что каждое третье воскресенье августа ежегодно отмечается День спорта. - Сегодняшний массовый забег приурочен ко Дню спорта. Участие приняли спортсмены и жители города. Всего было около 400 участников. После забега пройдет лотерея. Мы разыграем призы по номерам, которые есть у каждого участника, - сообщил Даурен МУКАНОВ. После этого в лотерее на площади были разыграны рюкзаки и игрушки.