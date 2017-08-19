Нужно отметить, что болельщики Актобе приели в Уральск на восьми "Газелях". Однако их команде это не помогло. В первом тайме счет открыл игрок "Акжайыка" Марко Дурович на 20 минуте. Затем уже в конце первого тайма счет сравнял Игорь Зенькович. Однако радовались актюбинцы недолго, таккак уже во втором тайме Дурович снова забил гол в ворота соперника. И лишь на 82 минуте актюбинцы смогли сравнять счет. Судья назначил пенальти, который реализовал Зенькович. Таким образом, матч закончился со счетом 2:2. Теперь "Акжайык" занимает 11 место в турнирной таблице, а команда "Актобе" расположилась строчкой ниже.