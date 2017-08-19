Сегодня, 19 августа, футбольная команда "Акжайык" встретилась на своем поле с командой из Актобе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". football (1) Нужно отметить, что болельщики Актобе приели в Уральск на восьми "Газелях". Однако их команде это не помогло. В первом тайме счет открыл игрок "Акжайыка" Марко Дурович на 20 минуте. Затем уже в конце первого тайма счет сравнял Игорь Зенькович. Однако радовались актюбинцы недолго, таккак уже во втором тайме Дурович снова забил гол в ворота соперника. И лишь на 82 минуте актюбинцы смогли сравнять счет. Судья назначил пенальти, который реализовал Зенькович. Таким образом, матч закончился со счетом 2:2. Теперь "Акжайык" занимает 11 место в турнирной таблице, а команда "Актобе" расположилась строчкой ниже. football (2) football (3) football (4) football (5) football (6) football (7) football (8) football (9) football (10) football (11) football (12) football (13) football (14) football (15) football (16) Фото Медета МЕДРЕСОВА