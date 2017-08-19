По словам очевидца по имени Павел, мальчик переходил дорогу по "зебре", а в это время автомобиль на скорости ехал по дороге. - Получается, что ребенок попытался отпрыгнуть назад и спиной ударился об автомобиль, - рассказал Павел. Мальчик пожаловался на боль в спине. Прохожие вызвали скорую помощь. Фельдшер, осмотрев ребенка, сообщил, что серьезных травм у него нет. - Состояние у него нормальное, мальчик, по предварительным данным, находится в шоковом состоянии, поэтому мы его увозим в больницу, а врач после осмотра уже решит, будет ли он госпитализирован, - сообщил фельдшер. Нужно отметить, что в машине консульства кроме водителя, находился маленький ребенок. Спустя некоторое время на место ДТП прибыл генеральный консул России в Уральске Саид ЗАБИТОВ, однако от комментариев он отказался. В полиции подтвердили, что на пешеходном переходе был сбит мальчик 12 лет. По предварительной информации серьезных травм у ребенка нет. Другие подробности выясняются.