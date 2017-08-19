- Для вывоза мусора ТОО «Жайык Таза кала» предоставило 23 автомобиля, 25 единиц техники - ТОО «Орал Таза Сервис» и семь бортов предоставили предприниматели города, - сообщили в пресс-службе акимата г. Уральск. На карьер в районе поселка Асан и на полигон твердо-бытовых отходов было вывезено 93 кубометра мусора. Кроме этого, было побелено 1253 дерева и 3099 бордюров. Кроме того, в пресс-службе акима города сообщили, что с 19 августа акимат города Уральска организует проведение акции «НЕДЕЛЯ ЧИСТОТЫ – ТАЗАЛЫҚ АПТАЛЫҒЫ». - Целью акции является максимальное вовлечение жителей к мероприятиям по благоустройству и уборке территории города в преддверии нового учебного года и Дня города, - пояснили в пресс-службе. - Участие могут принять все жители города, государственные органы, субъекты малого и среднего бизнеса, организации всех видов ответственности, кооперативы собственников квартир и многие другие. Место проведения акции: парки, скверы, торговые центры, библиотеки, музеи, жилые дома, остановки общественного транспорта и другие объекты. Акция включает уборку территорий от мусора, сбор макулатуры и вторсырья, раздельный сбор мусора, возведение и восстановление детских площадок, а также другие мероприятия. Планируется проведение различных конкурсов для повышения гражданской активности жителей города. В ходе акции планируется проведение конкурсов на экологическую тематику, церемония награждения победителей акции по отдельным номинациям, подведение итогов экологического субботника и церемония награждения почетными призами организаторов и наиболее активных участников акции, а также победителей конкурсов состоится в рамках празднования Дня города. Конкурсы будут проведены по следующим номинациям: лучший кооператив собственников квартир, чистая остановка, лучший подъезд, чистый двор, чистая территория (среди организаций всех форм собственности) и чистые витрины (среди торговых точек города).