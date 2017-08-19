Среди многообразия школьных товаров самой значимой покупкой для ребенка является форма. В Уральске одной из лидирующих компаний по реализации школьной одежды является ТОО «Спецкомплект».- Наша компания уже пятый год занимается разработкой и продажей школьной формы, которая соответствует всем стандартам. В этом году мы начали сотрудничество с Южно-казахстанским предприятием по пошиву детской и школьной одежды «Тексти Лайн», представленным на рынке торговым брендом Mimioriki, - рассказала коммерческий директор ТОО «Спецкомплект» Оксана ДЫКИНА. – Одежда на этом предприятии производится на современном высокотехнологическом оборудовании и проходит четыре степени проверки качества. И мы рады, что можем предложить разнообразную, интересную и практичную одежду для наших школьников.В магазинах компании «Спецодежда» и «Школьная форма» представлены коллекции как школьной, так и спортивной формы. Здесь родители могут приобрести удобную и функциональную одежду из тканей турецкого производства: трикотажа, твида, футера, хлопка и габардина.- В этом году мы также представляем свою торговую марку, под которой совместно с известным казахстанским дизайнером Маей ЖУМАНБЕКОВОЙ и другими модельерами были разработаны стильные модели школьной одежды с учетом всех особенностей и нюансов школьного обихода, привычек и непоседливого характера большинства учащихся. Помимо партнера из Южно-Казахстанской области школьную форму по нашему заказу также производят в России (г. Новосибирск) и Белоруссии. Но все-таки хотелось бы, чтобы одежда для наших школьников производилась здесь, в Казахстане, так как наши дизайнеры и предприятия ни чем не уступают по качеству, и это способствовало бы поддержке отечественного производителя. А также мы бы хотели пригласить к сотрудничеству и другие регионы нашей страны, - добавила Оксана ДЫКИНА.В магазинах особым спросом пользуются современные бомберы – легкие трикотажные кофты унисекс с логотипом региона «07» и нашивкой с элементами национального орнамента, на которую пришивается эмблема школы. Такие бомберы – прекрасная альтернатива пиджакам. Их могут носить как мальчики, так и девочки. Причем ребята могут в ней заниматься на обычных уроках и ходить на занятия физкультуры.Также в магазинах представлены аналогичные модели сорочек для мальчиков и блузок для девочек – это трикотажные изделия полуспортивного стиля поло, которые также выступают как вариант функциональной школьной одежды, удобной и приятной при носке.Покупатели обращают внимание и на другие модели школьной формы: трикотажные пиджаки и юбки, школьные брюки-стрейч для мальчиков, сарафаны фасонов баска, клеш, юбки гофре, шотландки. Изделия строгих серых, темно-синих и бордовых тонов, в клетку и комбинированные по цветам, с элементами национального орнамента отличаются своей эстетичностью и оригинальностью.Особое внимание привлекает легкая спортивная форма из трикотажа, выполненная в цветовой гамме государственной символики, чем-то напоминающей форму нашей олимпийской сборной. На сегодняшний день такая спортивная одежда бирюзового и желтого цветов считается трендовой для современных школьников, к тому же она способствует привитию у учащихся чувства патриотизма.- При выборе школьной одежды мы советуем родителям прислушиваться, прежде всего, к пожеланиям своих детей. Выбирайте те модели, которые бы для них были красивыми и удобными. Практичнее было бы купить несколько вещей и комбинировать их. Что касается ценовой политики, то за вполне приемлемую цену вы приобретете отличные по качеству вещи для своего ребенка, - сообщила коммерческий директор компании.Кстати, спешим обрадовать жителей области, что при покупке школьной одежды в магазинах «Спецодежда» и «Школьная форма» вы можете принять участие в розыгрыше и стать счастливым обладателем одного из пяти гироскутеров. Розыгрыш состоится 10 сентября этого года в прямом эфире в Instagram.