Иллюстративное фото из архива "МГ" В местной полицейской службе ДВД ЗКО сообщили, что при проведении спортивного мероприятия будет задействован весь личный состав для обеспечения общественного порядка. — На стадион имени Атояна на время матча въезд транспортных средств по ул. Хусаинова и Даумова будет запрещен. Парковка будет организована по пр. Евразия между улицами Чагано-Набережная — Покатилова и Покатилова — Тайманова. Прилегающие улицы будут патрулироваться сотрудниками полиции, — сообщили в МПС ДВД ЗКО.