Ярмарка по традиции расположилась на ул. Ихсанова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". yarmarka (2) По уже сложившейся традиции ежегодно в августе каждую субботу на ул. Ихсанова проходит сельскохозяйственная ярмарка. Так, помидоры здесь можно было купить по 100 тенге за килограмм, картофель - по 75, огурцы - 230 тенге, а арбузы по 30 тенге за кило. Помимо традиционных овощей, на ярмарке были представлены мед, сухая и копченая рыба, выпечка и даже колбасы от местных производителей. Здесь же можно было купить носки и даже трико. Покупатели отметили, что это очень удобно. - Мы с мужем каждый год ходим на ярмарки. Здесь недорого, да и закупить все можно в одном месте, - рассказала жительница города Мария. - Вообще это очень хорошая затея, потому что многи сейчас закупают овощи в больших количествах для закатки банок. Хотелось бы отметить, что практически во всех отделах от покупателей не было отбоя в прямом смысле слова. К примеру, возле автобуса, где продавались яйца, выстроилась очередь из десятков людей. - В очереди стоим за яйцами. Они тут по 110 тенге за десяток продаются. Ни на одном рынке города и в магазинах таких цен нет, - заявила стоящая в очереди женщина. Картофель продавался также. Возле каждой точки, где продавался картофель, тоже выстраивались очереди. Несмотря на то, что цены на овощи были не намного ниже рыночных, люди охотно скупали все. - Я все время прихожу на ярмарку и покупаю овощи для закатки банок, - рассказала одна из покупательниц. - Здесь подешевле, пусть и не намного, но все же. И потом на рынке не охотно продают овощи килограммами, им выгоднее картошку продать мешками. А здесь можно купить сколько хочешь. Толпа людей собралась и возле колбас местного производителя. Покупатели отметили, что цена их продукт здесь гораздо ниже, чем в магазинах. Напомним, ярмарка стартовала 12 августа.