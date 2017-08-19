По словам заведующего сектором автомобильных дорог ЖКХ г.Уральск Ержана АУБАКИРОВА, на улице Чагано-Набережная работы начались около двух недель назад. Здесь впервые в нашем городе применяют новую технологию – дорогу покрывают щебеночно-мастичным асфальтобетоном. Протяженность объекта 1925 метров, ширина дороги – 16 метров. На сегодняшний день уже выполнено 80% объем работ. Заказчик объекта – КПО б.в., подрядчик – ТОО «Нурсат». - Срок работ – 6 месяцев. Однако уже сейчас работы ведутся с опережением графика. Надеемся, что они завершатся в течение двух недель, - сказал Ержан АУБАКИРОВ. Между тем, раньше срока планируют завершить работы и по улице Азербайджанская. А через 4-5 дня планируют открыть участок дороги по улице Жангир хана от кольца на СХИ до Медколледжа. Впрочем, потом начнутся работы на участке от остановки Жазира до улицы Пугачева. Всего в этом году на ремонт дорог в Уральске выделено 8,1 млрд тенге. На эти средства будут отремонтировано порядка 70 км автодорог на 67 улицах.Ержан АУБАКИРОВ