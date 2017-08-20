Крупнейшее в Казахстане предприятие по переработке ягнятины ТОО «Батыс Марка Ламб» расширяет географию поставок продукции, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Реализация этого проекта способствует выполнению поставленных Главой государства задач, в том числе по развитию животноводства, увеличению объемов экспорта мясной продукции, а также повышению занятости сельского населения.
В последнее время комплекс по переработке ягнятины, принадлежащий ТОО «Батыс Марка Ламб», вернее его работа, порождала немало вопросов. Например, многих интересует, когда этот проект, равных которому нет в странах СНГ, заработает, наконец, на полную мощь. С целью узнать обстановку мы побывали на предприятии.
Напомним, специализированный комплекс, претендующий на звание бренда нашего края, производительностью 8 тысяч тонн мяса в год, был запущен в эксплуатацию в начале 2015 года. Не сказать, что этот объект, построенный близ села Чапаево в удобном по географическому расположению месте, продукция которого была ориентирована, прежде всего, на экспорт, сразу же громко заявил о себе результативной работой. Тому есть причины и объективные, и необъективные. Основная из них – финансовый кризис. По задумке, первыми потребителями экспортной продукции комплекса должны были стать наши соседи-россияне. Однако, накануне запуска проекта из-за введенных санкций европейских стран резко обесценился российский рубль, что в свою очередь повлияло на рынок сбыта. В данной ситуации продавать качественное мясо за бесценок было просто не выгодно. Негативно повлияло на производство и несвоевременное поступление 60 млн. тенге, выделенных «КазАгроФинанс» учредителям проекта для покупки молодняка. Эти и другие факторы стали серьезным препятствием для предприятия, делающего первые шаги. Сейчас все это можно считать пройденным этапом, временем испытаний на прочность и поиска безболезненного выхода из сложившейся ситуации.
В эти дни предприятие наращивает обороты, и в этом можно легко убедиться, побывав в его цехах, где работа не прекращается ни на минуту. По словам директора ТОО «Батыс Марка Ламб» Руслана Темирболата, за смену в убойный цех поступает до 600 голов овец, мясо которых, после тщательной обработки по технологии, в охлажденном виде, в вакуумной упаковке отправляется по назначению. Главные поставщики – крестьянские хозяйства Акжаикского, Жангалинского, Зеленовского, Казталовского районов. К ним намерены присоединиться овцеводы Актюбинской области. Подкупает то, что основные хлопоты, связанные с оформлением различных документов, предприятие берет на себя и расчет производит в короткие сроки. Примечательно, что хозяйства, расположенные в непосредственной близости от райцентра, как в былые времена, сами перегоняют овец. Так, в день нашего пребывания в специальном загоне, в состоянии покоя, как того требует технология забоя, находилась отара овец, которая, «своим ходом» прибыла из села «1 Мая». Впрочем, если все же нужна техника для транспортировки, то здесь, на комплексе, готовы подсказать, как решить эту проблему.
Мясоперерабатывающий комплекс принимает овец и от населения. Так что владельцы личных подворий смогут на выгодных условиях воспользоваться этой услугой.
Качество продукции, ориентируемой на экспорт, уже получило хорошую оценку на международном рынке. Сейчас в партнерах у «Батыс Марка Ламб» – фирмы Москвы, Санкт-Петербурга. Выразили готовность сотрудничать представители Китая, побывавшие на комплексе и ознакомившиеся с его работой. Предпринимаются меры и для поставки мяса в арабские страны. Словом, география сотрудничества расширяется, а это значит – у комплекса появились большие надежды на будущее.
Появилась уверенность и у работников комплекса. На сегодняшний день на предприятии заняты 70 человек, большая часть которых – местное население. Все работающие обучены московскими специалистами, и для них созданы все условия.
– Дел прибавилось, но мы только рады этому, – говорит оператор конвейера Каным Кажмулдина, работа есть, соответственно, и заработки неплохие. Кстати, зарплату мы получаем сейчас своевременно, ежемесячно. Нет жалоб и на условия, утром на работу, а вечером домой доставляет автобус, а обедаем здесь, на работе. От нас требуется трудиться на совесть, и выполнять свою норму, что и стараемся делать.
И еще один момент, о котором нельзя не упомянуть. На сегодня график приема животных для забоя на мясо заполнен на месяц вперед. Не это ли свидетельство того, что ТОО «Батыс Марка Ламб» завоевывает доверие партнеров.
