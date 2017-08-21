Водитель мотоцикла Александр СУМКИН умер 20 августа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" - Мужчина скончался 20 августа около 11 часов вечера. Ему была проведена операция, однако он не выжил. К сожалению, в ДТП он получил тяжелую травму головы, - сообщили в управлении здравоохранения. Напомним, 14 августа ночью мотоцикл столкнулся с "Ладой" в тот момент, когда машина стояла на светофоре на красный свет. На месте погибла пассажирка мотоцикла. Как выяснилось позже, у погибшей девушки остались трое малолетних детей.  