Иллюстративное фото из архива "МГ" - 18 августа была сдана в эксплуатацию школа им. М.Отаралиева в селе Акжайык на 120 мест. На 1 сентября запланировано открытие новой школы на 624 мест в мкр. Нурсая, в этом же микрорайоне свои двери распахнет новое здание Специализированной технической гимназии на 624 мест, - рассказали в пресс-службе г. Атырау. Кроме того, на подвоз детей на новый учебный год выделено 9 новых автобусов. Теперь до школ без проблем смогут добираться ученики сразу 4 школ - №5,6,25,32 - Еркинкалинская СШ, СШ им Т.Амандосова в пос.Таскала, СШ им.Джамбула в с.Жанаталап, СШ им.Амангельды в с.Дамба и СШ им.К.Смагулова в с.Томарлы. - Проезд для школьников пока остается бесплатным, - сообщили в пресс-службе.