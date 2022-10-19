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БҚО әкімі азаматтық қорғау органдарының қызметкерлерін кәсіби мерекемен құттықтады

19 қазан - азаматтық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби мерекесі – Құтқарушылар күні. Осыған орай бүгін Тұңғыш Президент алаңында салтанатты шара өтіп, онда облыс әкімі Ғали Есқалиев азаматтық қорғау органдарының қызметкерлерін кәсіби мерекемен құттықтады. -Сіздерді кәсіби мерекелеріңіз - Қазақстан Республикасындағы төтенше жағдайлар қызметінің құрылған күнімен құттықтаймын. Оның тарихы даңқ пен батырлықты дәріптейтін оқиғаларға толы. Апатқа қарсы күресте азаматтық қорғау органдарының басшылығы мен күштері өздерінің тиімділігін үнемі көрсете білді, төтенше жағдайлар кезінде азаматтарды,
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БҚО әкімі азаматтық қорғау органдарының қызметкерлерін кәсіби мерекемен құттықтады
19 қазан - азаматтық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби мерекесі – Құтқарушылар күні. Осыған орай бүгін Тұңғыш Президент алаңында салтанатты шара өтіп, онда облыс әкімі Ғали Есқалиев азаматтық қорғау органдарының қызметкерлерін кәсіби мерекемен құттықтады.
БҚО әкімі азаматтық қорғау органдарының қызметкерлерін кәсіби мерекемен құттықтады
БҚО әкімі азаматтық қорғау органдарының қызметкерлерін кәсіби мерекемен құттықтады
-Сіздерді кәсіби мерекелеріңіз - Қазақстан Республикасындағы төтенше жағдайлар қызметінің құрылған күнімен құттықтаймын. Оның тарихы даңқ пен батырлықты дәріптейтін оқиғаларға толы. Апатқа қарсы күресте азаматтық қорғау органдарының басшылығы мен күштері өздерінің тиімділігін үнемі көрсете білді, төтенше жағдайлар кезінде азаматтарды, материалдық және мәдени құндылықтарды қорғауды сенімді қамтамасыз етті. Біз Ұлы Отан соғысы жылдарында өрттермен күрескен, халықты қорғауды ұйымдастырған, зардап шеккен тұрғындарға көмек көрсеткен өрт сөндіру және жергілікті әуе шабуылына қарсы қорғаныс ұйымдастырған жауынгерлерді әрқашан есімізде сақтаймыз. Сіздер бейбіт уақытта да әрқашан алдыңғы шептесіздер. Кез келген төтенше жағдайда бірінші болып көмекке келесіздер. Биылғы жыл оңай болған жоқ, облысымызда көктемгі су тасқынының салдарын жою, Қазақстанның алты өңірінің аумағындағы күрделі және ұзақ мерзімді табиғи өрттер, мыңдаған адамдардың өмірі төтенше жағдайлар қызметкерлерінің үйлесімді және жедел жұмысына байланысты екенін көрсетті, - деген өңір басшысы құтқару бөлімшелеріне 15 бірлік жаңа өрт техникасы мен 2 жаңа моторлы қайықтың кілттерін жедел-құтқару жасағының сүңгуір-құтқару бөлімшесіне табыс етті. Бұл модульдік үлгідегі өрт техникасы мен тасымалдауға арналған моторлы қайықтар Батыс Қазақстан облысында құрастырылғанын айта кеткен жөн. Іс-шара барысында төтенше жағдайды жою саласында үздік деп танылған қызметкерлер арнайы атақтармен, облыс әкімінің алғыс хаттарымен, БҚО ТЖД бастығының алғыс хаттарымен және медальдарымен марапатталды.
БҚО әкімі азаматтық қорғау органдарының қызметкерлерін кәсіби мерекемен құттықтады
БҚО әкімі азаматтық қорғау органдарының қызметкерлерін кәсіби мерекемен құттықтады
БҚО әкімі азаматтық қорғау органдарының қызметкерлерін кәсіби мерекемен құттықтады
БҚО әкімі азаматтық қорғау органдарының қызметкерлерін кәсіби мерекемен құттықтады
БҚО әкімі азаматтық қорғау органдарының қызметкерлерін кәсіби мерекемен құттықтады
БҚО әкімі азаматтық қорғау органдарының қызметкерлерін кәсіби мерекемен құттықтады
Біз әр оқырманымызды бағалаймыз, сондықтан түсініктеме беру кезінде ұсыныстармен мұқият танысып шығыңыз. Али ЖУМАНОВ

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