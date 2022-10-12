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Социум

БҚО әкімі депутаттар алдында есеп берді

12 қазан күні облыстық мәслихаттың кезекті 14-сессиясы өтті. Депутаттар алдында облыс әкімі Ғали Есқалиев есеп берді. Халық қалаулылары күні бұрын әкімнің облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуы туралы баяндамасының тезистерімен танысып, тұрақты комиссиялардың бірлескен отырыстарында талқылаған еді. Сондықтан сессия жұмысы бірден сұрақ-жауап сипатында өрбіді. Облыстық мәслихаттың депутаты, «AMANAT» партиясының облыстық филиалының атқарушы хатшысы Мұрат Мұқаев өңір басшысынан облыс орталығының қысқа дайындығы, жылу-қуат орталығының газ турбинасына қатысты мәселенің қай деңгейде шешілгенін, Жайық
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БҚО әкімі депутаттар алдында есеп берді
12 қазан күні облыстық мәслихаттың кезекті 14-сессиясы өтті. Депутаттар алдында облыс әкімі Ғали Есқалиев есеп берді.
Работа провалена - аким ЗКО раскритиковал руководителя управления молодёжной политики
Работа провалена - аким ЗКО раскритиковал руководителя управления молодёжной политики
Халық қалаулылары күні бұрын әкімнің облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуы туралы баяндамасының тезистерімен танысып, тұрақты комиссиялардың бірлескен отырыстарында талқылаған еді. Сондықтан сессия жұмысы бірден сұрақ-жауап сипатында өрбіді. Облыстық мәслихаттың депутаты, «AMANAT» партиясының облыстық филиалының атқарушы хатшысы Мұрат Мұқаев өңір басшысынан облыс орталығының қысқа дайындығы, жылу-қуат орталығының газ турбинасына қатысты мәселенің қай деңгейде шешілгенін, Жайықтың табанымен тартылатын резервтік газ құбыры құрылысының барысы туралы сұрады. Депутат Әлия Сәлиева сөз алып, әкімнің есебімен танысқанын, көп жұмыс істеліп жатқанын, бастамаларды қолдайтынын білдірді. Халық кездесулерде кардиоорталық ғимаратының ішінің дымқыл тартқанын, су басу қаупі барын айтып, жаңа кардиоғимарат салуды сұрайтынын жеткізді. Бүгінде жекешеленіп кетсе де, дұрыс пайдаланылмай отырған бұрынғы «Нива», «Кумыска» шипажайларын әлеуметтік салада пайдалану үшін кері қайтару мүмкіндігінің бар-жоғын сұрады. Облыс басшысы қалалық көпбейінді аурухананың аумағындағы кардиоорталық құрылысы жобасының сәтсіз болғанын, онда медициналық жабдықтардан гөрі ғимаратқа көбірек көңіл бөлінгенін, сондықтан ол жобаның іске асырылмайтынын түсіндірді. Халық қалаулысы Анвар Агаев «Қаражанбасмұнай» АҚ компаниясының битумды «Қазавтожол» ұлттық компаниясы арқылы тапсырыспен алдырту талабының дұрыс еместігіне шағымданды. - «Қазавтожолдың» облыстық, аудандық, қалалық жолдарға не қатысы бар? Компанияның қызметі республикалық жолдар құрылысына ғана байланысты. Екі апталық жұмысымыз қалды. Қарашаның 1-інен бастап битумның қажеті болмайды. Бірақ битум келесі жылға қажет. Сондықтан түйткілді мәселені шешуге көмегіңіз керек», – деді құрылысшы-депутат А. Агаев. Өңір басшысы елімізде битум жетіспейтінін, түйткілді мәселені анықтайтынын, «Қаражанбасмұнай» компаниясына облыс әкімдігі атынан қажетті қатынасхат берілетінін айтты. Депутаттар Орал – Атырау күрежолын жаңарту жобасы, Қаратөбе ауданындағы тасқын судан зардап шеккен Шалғын ауылындағы тұрғын үй құрылыстары барысы жайында сұрап білді. Сессияда облыс әкімінің есебі мақұлданды. Халық қалаулылары сессияда тұрғын үй сертификаттарының мөлшері мен оларды алушылар санаттарының тізбесін айқындау, облыстың қалалары мен елді мекендерінің аумақтарын абаттандыру қағидаларын бекіту және басқа да мәселелерді қарап, мақұлдады. Біз әр оқырманымызды бағалаймыз, сондықтан түсініктеме беру кезінде ұсыныстармен мұқият танысып шығыңыз. Али ЖУМАНОВ

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