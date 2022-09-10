БҚО-да тұрғын үй салуға қомақты қаражат бөлінген

– Тәуелсіздік жылдары облыста 5,9 млн шаршы метр тұрғынжай пайдалануға берілді. «Қолжетімді баспана», «Нұрлы жол», «Нұрлы жер» бағдарламалары ауқымында жаңа шағынаудандар салынды. Бағдарлама тетіктері арқылы табыс деңгейі әр түрлі азаматтардың баспана сатып алуына нақты мүмкіндік пайда болды. 2010-2020 жылдары үй салуға және инженерлік-коммуникациялық желілерді тартуға мемлекеттік бюджеттен 109,5 млрд теңге бағытталды,-деді облыстық құрылыс басқармасының бөлім басшысы Абзал Жұмағалиев.Ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев тұрғын үй кезегіндегі аз қамтылған және көпбалалы 30 мыңға жуық отбасын 3 жылда толық баспаналы етуді тапсырды. Бұл орайда облыста қарқынды құрылыс жүріп жатқанын айта кету керек. Жолдаудағы мемлекет басшысының көтерген мәселесі халық көңілінен шығып, құрылыс саласына да бірқатар жауапты міндет жүктейтіні анық. Мәселен, «Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламасы аясында облыс бойынша 2017-2020 жылдар аралығында жаңа үйлер құрылысы қарқын алды. Осы кезеңде 1,8 млн шаршы метр баспана пайдалануға берілді, үй көлемі 392,2 мың шаршы метрден 529,05 мың шаршы метрге дейін артты. Мемлекеттік бюджет есебінен көппәтерлі 30 тұрғын үй және ауылдық елді мекендерде 318 үй (барлығы – 5016 пәтер) пайдалануға берілді. 2019 жылы «Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламасы ауқымында Орал қаласындағы Ақжайық шағынауданында 137,594 км инженерлік коммуникациялар (су, газ, электр және кәріз желісі) құрылысы аяқталды. Жаңа шағынауданның инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым нысандарын салуға 1,235 млрд теңге жұмсалды. Бюджет есебінен 9 қабатты 15 және 5 қабатты 10 үй салу жоспарланған. Былтыр «Отбасы банк» АҚ салымшылары үшін Ақжайық шағынауданында 9 қабатты 244 пәтерлі үйдің құрылыс-монтаждау жұмысы басталды. Көпшілік үміт артып отырған Ақжайықта 20-ға жуық коммерциялық үй салынбақ. Инвестор қолдауымен денсаулық сақтау саласы және полиция қызметкерлері қызметкерлері үшін әлеуметтік үйлер тұрғызылады. Бұл жұмыстар алдағы бес жыл аяқталау жоспары бар. Әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардың мемлекет қамқорлығына бөленуі көңіл қуантады. Сондай-ақ мемлекет басшысының елдегі құрылыс саласына айрықша назар аударып отырғаны еселей еңбек етуімізге жағдай жасайды. Атап айтқанда үстіміздегі жылы «Нұрлы жер» бағдарламасы шеңберінде 11 көп пәтерлі тұрғын үй және ауылдық елді мекендерде 70 үй және 42 инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым нысанын салу көзделген. Бағдарлама шеңберінде құрылыс саласына – 11,86 млрд теңге, оның ішінде үй құрылысына – 7,19 млрд теңге (облигациялық қарыз – 5,67 млрд, Ұлттық қор – 0,122 млрд, жергілікті бюджет – 1,4 млрд), ИКИ құрылысына – 4,67 млрд теңге (ҰҚ – 4,53 млрд, ЖБ – 0,142 млрд) бөлінді. 2022 жылғы жоспар бойынша 600 мың шаршы метр тұрғын үйді пайдалануға берілмек. Облыста «Нұрлы жер», «7-20-25», «Бақытты отбасы» бағдарламалары жүзеге асырылуда. Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы басқармасының мәліметі бойынша былтыр облыста 74 тұрғын 37 379 мың теңгенің үй сертификатын алды. Әлеуметтік тұрғыдан осал топқа жататын азаматтардың әрқайсына құрылыс бағдарламасына сай 1,5 миллион теңге көлемінде сертификат берілген. 2011-2015 жылдары республикалық бюджет есебінен көппәтерлі үйлерді жөндеуге 1 744 млн теңге бөлінді. Тұрғын үй-коммуналдық дамудың 2020-2025 жылдарға арналған «Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламасы ауқымында былтыр үйлерді жаңғырту үшін 30 жобаны жүзеге асыруға 424 388 мың теңге бөлінді. Оның ішінде 9 жоба бойынша үйлердің жеделсатысы ауыстырылған. Биыл үйлерді күрделі жөндеуге республикалық бюджеттен 279 648 мың теңге (9 жоба) бөлінді. Біз әр оқырманымызды бағалаймыз, сондықтан түсініктеме беру кезінде ұсыныстармен мұқият танысып шығыңыз.
БҚО-да тұрғын үй салуға қомақты қаражат бөлінген
Облыста «Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламасы бойынша тұрғын үй салуға 7,19 млрд теңге қаражат бөлінген. Бұл жайында облыстық құрылыс басқармасының бөлім басшысы Абзал Жұмағалиев хабарлады. Қазіргі таңда республика бойынша тұрғын үй құрылысы ерекше қарқын алып келеді. Соның есебінен баспана кезегінде тұрған азаматтардың саны кеміп, жеке тұрғын үйге ие болуда. Ел азаматтары тұрмысының жөнделуі үшін мемлекет тарапынан жасалған қолдаулар мен заманауи бағдарламалардың әсері мол. Жыл сайын жасампаз жобалар арқылы әлеуметтік жағдайы төмен, мүмкіндігі шектеулі жандар бірінші кезекте баспанаға ие болуы