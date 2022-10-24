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БҚО-да жаңа мектеп тапсырылды

Ұлттық мереке - Республика күніне орай Батыс Қазақстан облысы, Бәйтерек ауданының Щапово ауылында Бауыржан Момышұлы атындағы 420 орындық жаңа мектептің салтанатты ашылу рәсімі өтті. Осыған дейін аталған мектеп оқушылары 120 орынға арналған ғимаратта білім алып келген. Жаңа мектепті сапалы әрі жаңа үлгіге сай етіп СКФ ЖШС “Отделстрой” компаниясы салды. Жаңа мектеп толықтай жаңа техникалық құрал-жабдықтармен жабдықталған. Смарт класс, кең акт залы, спорт залы, асхана, шеберханалары бар. Мектеп ауласында бірнеше спорт алаңдары орналастырылған. Мектеп ұжымы оқу-тәрбие үрдісіне инновациялық әдіс-тә
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БҚО-да жаңа мектеп тапсырылды
Ұлттық мереке - Республика күніне орай Батыс Қазақстан облысы, Бәйтерек ауданының Щапово ауылында Бауыржан Момышұлы атындағы 420 орындық жаңа мектептің салтанатты ашылу рәсімі өтті.
БҚО-да жаңа мектеп тапсырылды
БҚО-да жаңа мектеп тапсырылды
Осыған дейін аталған мектеп оқушылары 120 орынға арналған ғимаратта білім алып келген. Жаңа мектепті сапалы әрі жаңа үлгіге сай етіп СКФ ЖШС “Отделстрой” компаниясы салды. Жаңа мектеп толықтай жаңа техникалық құрал-жабдықтармен жабдықталған. Смарт класс, кең акт залы, спорт залы, асхана, шеберханалары бар. Мектеп ауласында бірнеше спорт алаңдары орналастырылған. Мектеп ұжымы оқу-тәрбие үрдісіне инновациялық әдіс-тәсілдерді енгізумен қатар, “Бауыржантану”, “Цифрлы мұғалім”, “Домбыра party”, “STEAM”, “Эко мектеп”, “Оқуға құштар мектеп”, Дебат “Ақиқат” жобаларымен жұмыстануда. Республикалық Бауыржан Момышұлы атындағы мектептермен желілік байланыстар орнатқан. Мектептің ашылу салтанатында мектептің әнұранының тұсаукесері жасалып, әнұран авторлары облысқа танымал ақын-жазушы Munaidar Balmolda , ауыл тұрғындары және ардагер ұстаздар қатысты.
БҚО-да жаңа мектеп тапсырылды
БҚО-да жаңа мектеп тапсырылды
Біз әр оқырманымызды бағалаймыз, сондықтан түсініктеме беру кезінде ұсыныстармен мұқият танысып шығыңыз.   Али ЖУМАНОВ Суреттер БҚО әкімдігінің Facebook парақшасынан

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