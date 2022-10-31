Бүгін біз 9 жасар Азиздің жетістігімен бөлісеміз
Азиздің диаг-нозы Психикалық процестерінің дамуының тежелуі, сөйлеу тілінің жалпы дамымауы, анықталмаған ақыл-ой ой кемістігі және аутизм. Азиз 9 жаста болғанымен, мектепке де, арнайы оқыту орталықтарына да бармайды. Себебі, Азиздің диагнозымен мектепке не инклюзивті сыныпқа, не үйден оқуға қабылданбаған. Азизді біз «Монтессори» түзету-дамыту, оңалту орталығына қабылдадық. M3gPiatEK6A Ол мұнда жаз айларынан бастап келе бастаған. Орталық басшысы Ләйлә Сұлтанбаеваның айтуынша балада қоғамға бейімделу, күнделікті тұрмыс-тіршілікте жасалатын іс-әрекеттерді орындауында оң өзгерістер бар. Мәселен,