Бөрлі ауданында мониторинг топ 1718 нысанды тексерді
Қаладағы короновирустық инфекция ауруларының алдын алу және одан арғы сақтық шараларды күшейту жолында Бөрлі ауданындық әкімдік жанынан құрылған мониторинг топ өз жұмыстарын жалғастыруда. Соңғы уақытта монитроинг топ халыққа қызмет көрсететін орындар мен адам көп шоғырланатын жерлерді жиі тексерілуде. Бөрлі ауданы әкімінің орынбасары Алпамыс Көшкінбаев және әкімдіктің сала басшыларынан, сондай-ақ Ақсай және ауыл әкімдерінен құралған мониторинг топ аралау барысында сақтық шараларын бұзған нысан иелеріне ескерту жасап, талаптың орындалуы және індеттің таралуына жол бермеу қажеттілігі туралы түсі